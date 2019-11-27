{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инвестиции в основной капитал Хабаровского края за девять месяцев выросли на 3,8%

Их общий объем составил более 95 млрд рублей

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Хабаровского края за девять месяцев 2019 года превысил 95 млрд рублей, сообщил в среду губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, выступая на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе по вопросу привлечения инвестиций в субъекты ДФО.

"По итогам девяти месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал в крае превысил 95 млрд рублей, или 103,8% к аналогичному периоду 2018 года", - сказал Фургал. По данным Росстата, инвестиции в Хабаровском крае по итогам аналогичного периода прошлого года составляли 84,037 млрд рублей, его доля в общем объеме инвестиций макрорегиона - 10,5%.

По данным правительства Хабаровского края, основными драйверами роста инвестиций являются следующие отрасли: транспортировка и хранение, добыча полезных ископаемых, обеспечение электрической энергией и газом.

Фургал сообщил, что по итогам текущего года должны запустить 18 инвестиционных проектов. Резиденты территорий опережающего развития уже ввели в эксплуатацию новый пассажирский терминал международного аэропорта Хабаровск с объемом инвестиций в 4,9 млрд рублей, горно-обогатительный комплекс на месторождении "Полянка" в Николаевском районе края за 3 млрд рублей. Построили промышленный холодильник и склад продуктов питания на 822 млн рублей на территории индустриального парка "Авангард", идет модернизация молочного завода в Комсомольске-на-Амуре и реализация других проектов. Глава региона уточнил, что в этом году ожидался ввод крупного транспортно-перегрузочного комплекса в морском порту Ванино компании "ВаниноТрансуголь", которая является резидентом свободного порта Владивосток, однако срок сдвинут компанией на 2020 год.

"На 2020 год выходят достаточно серьезные инвесторы. "Русская медная компания" с объемом инвестиций 115 млрд рублей, она уже приступила к определенным работам. Большие инвестиции в порт Де-Кастри по строительству завода сжижения газа. Кроме этого, вторая очередь строительств второй очереди БАМа - 360 млрд рублей", - отметил глава региона.

Хабаровский край по итогам 2018 года занимал пятое место на Дальнем Востоке по объему инвестиций в основной капитал - 129 млрд 645,8 млн рублей. Его доля в общем объеме инвестиций макрорегиона составляла 9,3%.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
Реклама на ТАСС
Тяжеловесные поезда впервые начали курсировать по линии Лесосибирск - Ачинск-1
Составы перевозят продукцию деревообрабатывающих предприятий в направлении портов Дальнего Востока
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС