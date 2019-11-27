Инвестиции в основной капитал Хабаровского края за девять месяцев выросли на 3,8%

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Хабаровского края за девять месяцев 2019 года превысил 95 млрд рублей, сообщил в среду губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, выступая на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе по вопросу привлечения инвестиций в субъекты ДФО.

"По итогам девяти месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал в крае превысил 95 млрд рублей, или 103,8% к аналогичному периоду 2018 года", - сказал Фургал. По данным Росстата, инвестиции в Хабаровском крае по итогам аналогичного периода прошлого года составляли 84,037 млрд рублей, его доля в общем объеме инвестиций макрорегиона - 10,5%.

По данным правительства Хабаровского края, основными драйверами роста инвестиций являются следующие отрасли: транспортировка и хранение, добыча полезных ископаемых, обеспечение электрической энергией и газом.

Фургал сообщил, что по итогам текущего года должны запустить 18 инвестиционных проектов. Резиденты территорий опережающего развития уже ввели в эксплуатацию новый пассажирский терминал международного аэропорта Хабаровск с объемом инвестиций в 4,9 млрд рублей, горно-обогатительный комплекс на месторождении "Полянка" в Николаевском районе края за 3 млрд рублей. Построили промышленный холодильник и склад продуктов питания на 822 млн рублей на территории индустриального парка "Авангард", идет модернизация молочного завода в Комсомольске-на-Амуре и реализация других проектов. Глава региона уточнил, что в этом году ожидался ввод крупного транспортно-перегрузочного комплекса в морском порту Ванино компании "ВаниноТрансуголь", которая является резидентом свободного порта Владивосток, однако срок сдвинут компанией на 2020 год.

"На 2020 год выходят достаточно серьезные инвесторы. "Русская медная компания" с объемом инвестиций 115 млрд рублей, она уже приступила к определенным работам. Большие инвестиции в порт Де-Кастри по строительству завода сжижения газа. Кроме этого, вторая очередь строительств второй очереди БАМа - 360 млрд рублей", - отметил глава региона.

Хабаровский край по итогам 2018 года занимал пятое место на Дальнем Востоке по объему инвестиций в основной капитал - 129 млрд 645,8 млн рублей. Его доля в общем объеме инвестиций макрорегиона составляла 9,3%.