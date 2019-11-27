{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хабаровский край вложит в инфраструктуру ТОР 2,8 млрд рублей

Это позволит создать почти 7 тыс. рабочих мест

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края вложат 2,8 млрд рублей в создание инфраструктуры площадок территорий опережающего развития до 2022 года. Об этом в среду сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, выступая на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе по вопросу привлечения инвестиций в субъекты ДФО.

"На период 2015-2022 годов предусмотрено 13 мероприятий с финансированием из краевого бюджета в объеме 2,8 млрд рублей. Край имеет обязательства по созданию и софинансированию объектов инфраструктуры на четырех площадках", - сказал Фургал.

Речь идет о площадках "Ракитное" и "Авангард" ТОР "Хабаровск", "Парус" и "Холдоми" ТОР "Комсомольск".

Глава региона сообщил, что уже построены объекты водоотведения и водоснабжения площадки "Ракитное". Ввести в эксплуатацию их должны в 2020 году. По площадке "Авангард" первый этап автомобильной дороги сдан в октябре. Второй построят в 2020 году.

Совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока регион завершает инфраструктурное обустройство площадки "Парус" в Комсомольске-на-Амуре. Еще в 2018 году была построена дорога с парковкой к площадке "Холдоми", в этом году край направил средства на строительство системы освещения горнолыжного комплекса на этой площадке. Работа будет завершена в декабре. Глава региона также сообщил, что у края есть обязательства по возмещению затрат на строительство системы водоснабжения перед резидентом ТОР на площадке "Холдоми" компанией "Флагман". Полностью всю сумму резидент получит в декабре.

В Хабаровском крае три территории опережающего развития - "Хабаровск", "Комсомольск-на-Амуре", "Николаевск", в границах которых создана 21 площадка. Фургал сообщил, что на начало ноября заключено 66 соглашений с резидентами. Объем заявленных инвестиций составил 61,1 млрд рублей.

Планируется создать почти 7 тыс. рабочих мест.

"При этом по состоянию на начало этого года было заключено 61 соглашение с общими инвестициями 71,9 млрд рублей. По ТОР "Комсомольск" выбыл крупный резидент - компания "Эпсилон" с числом рабочих мест - 850", - сказал Фургал.

Компания была одним из первых резидентов ТОР "Комсомольск". Заявленный проект строительства завода по изготовлению деталей для авиастроения оценивался в 7,1 млрд рублей.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Тяжеловесные поезда впервые начали курсировать по линии Лесосибирск - Ачинск-1
Составы перевозят продукцию деревообрабатывающих предприятий в направлении портов Дальнего Востока
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС