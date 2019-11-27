Хабаровский край вложит в инфраструктуру ТОР 2,8 млрд рублей

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края вложат 2,8 млрд рублей в создание инфраструктуры площадок территорий опережающего развития до 2022 года. Об этом в среду сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, выступая на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе по вопросу привлечения инвестиций в субъекты ДФО.

"На период 2015-2022 годов предусмотрено 13 мероприятий с финансированием из краевого бюджета в объеме 2,8 млрд рублей. Край имеет обязательства по созданию и софинансированию объектов инфраструктуры на четырех площадках", - сказал Фургал.

Речь идет о площадках "Ракитное" и "Авангард" ТОР "Хабаровск", "Парус" и "Холдоми" ТОР "Комсомольск".

Глава региона сообщил, что уже построены объекты водоотведения и водоснабжения площадки "Ракитное". Ввести в эксплуатацию их должны в 2020 году. По площадке "Авангард" первый этап автомобильной дороги сдан в октябре. Второй построят в 2020 году.

Совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока регион завершает инфраструктурное обустройство площадки "Парус" в Комсомольске-на-Амуре. Еще в 2018 году была построена дорога с парковкой к площадке "Холдоми", в этом году край направил средства на строительство системы освещения горнолыжного комплекса на этой площадке. Работа будет завершена в декабре. Глава региона также сообщил, что у края есть обязательства по возмещению затрат на строительство системы водоснабжения перед резидентом ТОР на площадке "Холдоми" компанией "Флагман". Полностью всю сумму резидент получит в декабре.

В Хабаровском крае три территории опережающего развития - "Хабаровск", "Комсомольск-на-Амуре", "Николаевск", в границах которых создана 21 площадка. Фургал сообщил, что на начало ноября заключено 66 соглашений с резидентами. Объем заявленных инвестиций составил 61,1 млрд рублей.

Планируется создать почти 7 тыс. рабочих мест.

"При этом по состоянию на начало этого года было заключено 61 соглашение с общими инвестициями 71,9 млрд рублей. По ТОР "Комсомольск" выбыл крупный резидент - компания "Эпсилон" с числом рабочих мест - 850", - сказал Фургал.

Компания была одним из первых резидентов ТОР "Комсомольск". Заявленный проект строительства завода по изготовлению деталей для авиастроения оценивался в 7,1 млрд рублей.