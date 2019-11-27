На Украине отменили тендер на закупку 3 тыс. тонн российского угля для "Укржелдороги"

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Государственная компания "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця") отменила итоги торгов на закупку 2,9 тыс. тонн российского угля для своего филиала "Пивденно-Захидна зализныця" ("Юго-Западная железная дорога") на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Тендер отменен. Будет проведено служебное расследование по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке", - заявил глава компании Евгений Кравцов.

Как следует из данных, размещенных в украинской системе государственных электронных торгов ProZorro, филиал "Укржелдороги" собирался заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 млн гривен (более $520 тыс.) с компанией "Раксел", которая через предприятие GMV Trading Company планирует поставлять уголь марки ДГ из России. "Производитель угля - компания GMV Trading, страна происхождения угля - Российская Федерация", - указано в тендерной документации. В документах также отмечается, что "тендер отменен по причинам, которые невозможно устранить".

Как сообщало ранее украинское издание "Наши гроши" ("Наши деньги"), GMV Trading - венгерская фирма.

По данным украинских таможенников, в первом полугодии Украина импортировала 10,52 млн тонн угля, около 75% импорта составлял уголь из РФ.