Вопрос по buyback "префов" "Транснефти" находится на согласовании в правительстве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Решение об обратном выкупе привилегированных акций "Транснефти" будет приниматься на уровне правительства, вопрос находится на согласовании. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.

"Он (вопрос с buyback - прим. ТАСС) не снят с повестки. Это вопрос рабочий, мы с Минэнерго обсуждали, тема актуальна до сих пор. Сегодня решение о buyback будет приниматься на уровне правительства. Будем считать, что вопрос на согласовании", - сказал он.

В конце октября Токарев сообщал, что "Транснефть" может сдвинуть сроки выкупа с рынка своих привилегированных акций, даты пока обсуждаются. Компания планировала в этом году начать обратный выкуп акций на 20 млрд рублей, всего программа рассчитана на три года.

Государству через Росимущество принадлежит 100% обыкновенных акций "Транснефти" (78,1% уставного капитала), остальная часть уставного капитала (21,9%) представлена "префами".