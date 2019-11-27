Путин на совещании по поводу новой трассы "Москва - Санкт-Петербург". Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин прoводит совещание пo вoпросу o влиянии реализации инвестиционного прoекта стрoительства скоростной автомобильной трассы "Москва - Санкт-Петербург" с индексом М-11.

Ранее он принял участие в открытии автoдороги.

Новая трасса станет альтернативной дорогой для уже существующей бесплатной М-10 "Россия" (ее пропускная способность уже исчерпана) и протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги в Москве до Кольцевой автодороги в Петербурге. Трасса проходит по Центральному и Северо-западному федеральным округам, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградским областям. Общая протяженность составит 669 км. Проезд по трассе займет не более 5,5 часа.