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Минфин Белоруссии не видит возможности новой программы МВФ в 2020 году

Глава ведомства Максим Ермолович рассказал, что в Международном валютном фонде хотели бы видеть "более быстрые реформы"

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович не видит возможности новой программы Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году. Об этом он сообщил в среду журналистам.

"Они [МВФ] хотели бы видеть более быстрые реформы, в государственном секторе хотели бы видеть более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ, сокращение бюджетной поддержки населению. Здесь мы пока расходимся по скорости этих действий" , - сказал он. При этом он добавил, что перспектив того, что "стороны придут к согласию по этим позициям в следующем году, не видит".

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Белоруссия
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