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Инвестиции в основной капитал в Москве выросли почти на 11% за три квартала 2019 года

На долю столицы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в Москве за три квартала 2019 года достигли 1,6 трлн рублей, что почти на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Объем инвестиций в основной капитал в столице за три квартала 2019 года составил 1,6 трлн рублей. Это на 10,6% выше показателя аналогичного периода 2018 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за девять месяцев доля внебюджетных инвестиций составила 75,1%, что на 2,3 п. п. выше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля собственных средств в структуре финансирования инвестиций в основной капитал выросла с 57,7% до 59,7%.

"Одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Объем адресной инвестиционной программы Москвы на 2020-2022 годы составляет более 2 трлн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве. Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, удается привлекать более трех рублей частных инвестиций", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

В целом, по данным пресс-службы, с 2010 по 2018 годы инвестиции в основной капитал в Москве выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. На данный момент на долю столицы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.

Рост инвестиций в основной капитал в Москве в значительной степени обусловлен мерами поддержки для бизнеса. "По итогам регулярных встреч с бизнесом мы принимаем решения о развитии механизмов поддержки предприятий реального сектора экономики, расширении существующих льгот и преференций. Например, недавно Мосгордума приняла законопроект об инвестиционном налоговом вычете. На данный момент в городе созданы условия, при которых предпринимателям выгодно инвестировать в экономику столицы, создавать новые предприятия на территории города", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

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