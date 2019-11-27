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На Кубани в 2020 году более 60% расходов бюджета придется на три социальные госпрограммы

На них планируется потратить 177 млрд рублей

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в среду приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, расходы на госпрограммы "Развитие образования", "Развитие здравоохранения" и "Социальная поддержка граждан" составят почти 60% трат из бюджета, сообщил в среду министр финансов Краснодарского края Сергей Максименко.

Всего, по его словам, на эти программы планируется потратить 177 млрд рублей из общего числа расходов в 291,7 млрд рублей.

Проект бюджета Краснодарского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предполагает общий объем доходов бюджета региона в 2020 году в размере 282 млрд рублей, расходов - 291,7 млрд рублей, дефицит - 9,1 млрд рублей. В 2021 году доходы должны составить 283,2 млрд рублей, расходы - 291,1 млрд рублей, дефицит - 7,9 млрд рублей. В 2022 году доходы прогнозируются на уровне 293,9 млрд рублей, расходы - 303,4 млрд рублей, дефицит - 9,5 млрд рублей.

"В целом расходы краевого бюджета в 2020 году составят 291,7 млрд рублей. На развитие образования предусмотрено 60,1 млрд рублей с ростом 110,5% к 2019 году. В программе развития здравоохранения расходы предусмотрены в объеме 62,7 млрд рублей, с ростом 115% к 2019 году. В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предусмотрены расходы в размере 54,2 млрд рублей с ростом 113%", - сказал Максименко. Таким образом, на эти программы приходится почти 60% всех расходов краевого бюджета.

В конце 2018 года депутаты Краснодарского края приняли в окончательном чтении бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Планировалось, что доходы региона в 2019 году должны составить почти 250 млрд рублей, а профицит достигнет 1 млрд рублей.

Теги
РоссияКраснодарский край
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