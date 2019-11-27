Эксперты из 7 стран обсудят в Мурманске креативные индустрии Арктики

МУРМАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Международный форум "Креативные индустрии Арктического региона" открылся в среду в Мурманске и продлиться до 30 ноября. Как сообщили ТАСС в организовавшем мероприятие Мурманском Арктическом госуниверситете (МАГУ), его участниками станут почти 1 тыс. человек, в том числе более 50 экспертов из регионов России и шести зарубежных стран.

Форум по арктическим креативным индустриям - интеллектуальным сферам деятельности, в первую очередь социально-культурным, - проходит в Мурманске в третий раз. "Цель форума - поиск точек роста креативных индустрий в Арктическом регионе. <...> Всего в разных мероприятиях за четыре дня форума примут участие почти 1 тыс. человек", - сказали в вузе.

Участники форума будут обсуждать создание открытых пространств в арктических городах, поддержку малого бизнеса, в том числе в креативных индустриях, развитие арктического туризма, творческих и культурных индустрий, особое внимание уделят арктической специфике урбанистики. Их ждут пленарные сессии и обсуждения, мастер-классы, дискуссионные площадки и творческие встречи на различных площадках Мурманска.

Впервые в этом году будет обсуждаться киноиндустрия. В числе специальных гостей - сценарист, режиссер, художник-постановщик анимационных фильмов, дважды номинант на премию "Оскар", член американской Академии кинематографических искусств Константин Бронзит, известный российскому зрителю в первую очередь по мультфильмам о трех богатырях. Также среди экспертов - историк, кинодокументалист Алексей Янковский-Дьяконов, основатель и президент ассоциации "Центр развития творческих индустрий" Дмитрий Мильков и другие.

География участников и экспертов в этом году рекордно широкая. Это представители креативных индустрий из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Калининграда, Великого Новгорода, Архангельска, Ярославля, а также из зарубежных стран - Индии, Англии, Финляндии, Норвегии, Китая, Канады. Проводится форум при поддержке регионального правительства и Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.