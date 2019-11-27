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В Минтруде назвали рост числа вакансий неустойчивой тенденцией

В ведомстве отметили, что в октябре в стране с учетом малого бизнеса было 1,7 млн вакансий, это на 1% меньше, чем год назад
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Рост количества вакансий на российском рынке труда не является устойчивой тенденцией - в октябре в стране было зарегистрировано на 1% меньше вакантных рабочих мест, чем год назад. Об этом сообщили ТАСС в среду в Минтруде.

Газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата писала, что по итогам второго квартала 2019 года число вакансий в российских компаниях превысило 1,1 млн, что стало максимальным значением с 2016 года.

Как рассказали в Минтруде, в первой половине этого года количество рабочих мест, о которых работодатели сообщали в службу занятости, неизменно превышало прошлогодние показатели. "В минувших июле и августе оно сравнялось с уровнями 2018 года, а с сентября стало снижаться. Таким образом, тенденция увеличения количества вакансий в 2019 году не является устойчивой", - отметили в ведомстве.

"В октябре в стране было 1,7 млн вакансий (с учетом малого бизнеса). Это на 1% меньше, чем в тот же месяц год назад", - уточнили в министерстве.

В то же время в Минтруде отмечают самый низкий уровень безработицы за всю историю современной России - на прошедшей неделе в органах службы занятости было зарегистрировано только 649,6 тыс. человек. Президент Владимир Путин говорил, что в январе - сентябре 2019 года без работы были 4,6% экономически активного населения.

Факторы роста

"На рост числа вакансий влияет большая совокупность факторов - от снижения численности экономически активного населения в России, выхода на рынок труда самого малочисленного поколения (рожденных в 90-х годах), утечки ценных специалистов из страны, сохраняющегося высокого уровня текучести персонала до расширения направлений бизнеса российских компаний в новые вертикали или создания новых рабочих мест, относящихся к профессиям будущего", - прокомментировали ТАСС данные "Известий" в пресс-службе портала HeadHunter.

На портале наблюдают устойчивый положительный тренд по количеству вакансий. "Так, на конец 2016 года на сайте было опубликовано 344 тыс. вакансий, в 2017-м - 398 тыс., в 2018-м - 559 тыс. Рост продолжился и в текущем году. На данный момент на портале опубликовано 603 тыс. вакансий", - добавили в пресс-службе.

Небывалый рост активности работодателей в октябре отмечают аналитики сервиса по поиску работы Superjob - за месяц было опубликовано более 518 тыс. вакансий. "Это на 125 334 вакансий больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из сфер, которые больше всего взбудоражили рынок труда, аналитики выделили промышленность и производство, транспорт и логистику, строительство, банки", - пояснили ТАСС в пресс-службе сервиса.

Эксперты Superjob полагают, однако, что это связано с сезонным колебанием. "Традиционно рынок труда оживляется к осени и доходит до своего пика к декабрю. В целом в стране растет число компаний или расширяются уже существующие", - добавили в пресс-службе.

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