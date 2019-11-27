Трутнев: включение острова Большой Уссурийский в ТОР возможно только после создания дамбы

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Расширение режима территории опережающего развития (ТОР) на российскую часть острова Большой Уссурийский возможно только после того, как там будет построена дамба для защиты от наводнений. Такое мнение выразил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на совете округа, который проходит в Якутске.

На совете губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил распространить режим ТОР на российскую часть острова Большой Уссурийский. Остров расположен на реке Амур, по нему пролегает граница между Россией и Китаем, часть острова входит в городскую черту Хабаровска. После масштабного наводнения на Амуре в 2013 году любое строительство на острове запрещено.

"Надо дамбу построить, сделать так, чтобы территория была незатапливаемой", - ответил Трутнев на предложение хабаровских властей. Он отметил, что до возведения дамбы на острове нельзя ничего строить. "Давайте дамбу построим, <…> и только тогда будем выходить на инвестиции", - добавил вице-премьер.

Летом 2013 года на Дальнем Востоке произошел мощный паводок, пострадали более 180 тысяч человек, были повреждены свыше 12 тысяч домов. На российской части острова до наводнения проживало около 500 человек. После наводнения жители с острова переселились в Хабаровск, а строительство дамб не финансируется для населенных пунктов, где никто не проживает. При этом Минвостокразвития предлагало развивать остров как зону сотрудничества с Китаем. В частности, было предложение создать там офшорный финансовый центр.

Территории опережающего развития (ТОР) создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по финансовым инвестициям и созданию новых рабочих мест.

В Хабаровском крае на сегодняшний день создано три территории опережающего развития - "Хабаровск", "Комсомольск-на-Амуре", "Николаевск".