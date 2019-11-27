Правительство 28 ноября рассмотрит реформу контрольно-надзорной деятельности

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство рассмотрит реформу контрольно-надзорной деятельности на заседании в четверг, 28 ноября, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на Международном форуме производительности.

"Правительство сейчас очень много делает для того, чтобы этот процесс (инвестиционный - прим. ТАСС) поддержать, и предсказуемость для бизнеса увеличить, и барьеры дополнительные снять. Завтра, например, на правительстве будем рассматривать реформы контроля и надзора, то есть большие шаги делаются для того, чтобы все было предсказуемо, объем инвестиций увеличивался", - заявил он.

Орешкин добавил, что производительность - это интегральный показатель, и все, что происходит в экономике, на него влияет. "Самое важное, конечно, это очевидно, - это инвестиции, молотком и кувалдой большой производительности не достигнешь", - отметил Орешкин.

Министр отметил, что второе направление - это качество человеческого капитала. "Здесь тоже целый ряд инициатив, от WorldSkills до нацпроекта по производительности, это переобучение, повышение квалификации сотрудников на тех предприятиях, которые входят в этот проект", - сообщил он.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" нацелен на ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.