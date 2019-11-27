Трутнев поручил Росавиации разработать сервис мониторинга за модернизацией аэропортов

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Росавиации разработать сервис, который позволит в онлайн-режиме отслеживать ход реконструкции аэропортов, где ведутся работы в том числе в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года.

По КПМИ на Дальнем Востоке будет реконструировано 40 аэропортов. Как отметил Трутнев, в прошлые годы реконструкция и строительство ряда аэропортов и посадочных площадок на Дальнем Востоке были сорваны, и сейчас важно не допустить повторения этого.

"Мы дадим поручение Росавиации разработать информационный сервис, в рамках которого мониторинг правительственных объектов можно будет вести в онлайн-режиме, чтобы эта информация была доступна не только Росавиации, но и нам, и Минвостокразвития, и регионам, чтобы мы могли вместе сверять и не затягивать этот вопрос, а сразу, как только возникает отставание по объектам, реагировать", - сказал вице-премьер журналистам после совета округа, который проходил в среду в Якутске.