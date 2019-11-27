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Газовый конфликт России и Украины

В "Нафтогазе" назвали полной победой решение шведского суда по спору с "Газпромом"

Ранее Апелляционный суд округа Свеа отклонил жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" о поставках газа на Украину

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" считает "полной победой" решение суда Швеции, который согласился с решением Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом". Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

"Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража!", - сообщил он. Витренко пообещал обнародовать подробности позже.

Ранее в среду Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в среду жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа на Украину. В суде сообщили, что решения по еще двум жалобам между сторонами будут приняты в 2020 году.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" обжаловал эти решения, а позднее - потребовал полной отмены решения по спору о транзите. В апреле 2018 года "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

В начале ноября украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, "фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и [тем, что] должны получить по пересмотренным тарифам".

По словам главы российского Минэнерго Александра Новака, новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" - это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе

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