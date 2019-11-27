В "Нафтогазе" заявили, что РФ и Украина должны заключить газовое соглашение до 13 декабря

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что соглашение по газу между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря.

"Это уже своего рода чрезвычайная процедура, - приводит в среду слова Витренко агентство Bloomberg. - Потому что по европейским правилам, чтобы зарезервировать долгосрочные мощности, вы должны это сделать заранее". "Регулятор и оператор уже отодвигают крайние сроки как можно дальше, чтобы сделать возможным долгосрочное резервирование, однако по украинским законам они не могут отодвигать [их] дальше", - сказал Витренко журналистам в Берлине.

"13 декабря - это крайняя дата для заключения долгосрочного контракта по резервированию", - пояснил глава "Нафтогаза Украины". "В связи с этим очень важно начать реальные переговоры, потому что мы сможем вести переговоры не весь декабрь, а только две недели", - пояснил глава "Нафтогаза Украины".

"Сейчас идут не переговоры, а обсуждения, в ходе которых россияне выдвигают определенные условия для начала переговоров, - заявил Витренко. - Если будет политический импульс, это может активизировать реальные переговоры, и у нас есть шанс [заключить] контракт в декабре".

Если соглашение не будет заключено, "должно быть некое промежуточное решение или какое-то другое решение", добавил Витренко, не пояснив, какие именно варианты он имеет в виду. "У нас будет всего несколько дней после нормандского саммита в Париже, чтобы договориться обо всем", - добавил Витренко.