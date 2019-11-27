Титов видит в Brexit большие возможности для сотрудничества России и Великобритании

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) открывает большие возможности для взаимодействия Москвы и Лондона. Об этом он заявил в среду, выступая в Лондоне на пятом Российско-британском бизнес-форуме (РББФ).

"Если смотреть на отношения с Россией, у нас создаются очень большие возможности, потому что Великобритания будет более свободна в принятии решений. ЕС, конечно же, поставил ее в определенные рамки, как политические, так и экономические", - сказал он, рассуждая о перспективах Brexit.

"Россия долго вела переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕС. К сожалению, они закончились ничем. Сейчас у Великобритании и у России есть возможность начать переговоры по этому вопросу заново", - привел пример Титов.

"Если мы договоримся, это создаст очень хорошую почву для того, чтобы эти отношения по динамике опередили наши отношения с Европой, с США и Китаем, потому что мы - взаимодополняющие экономики, мы можем очень хорошо не только торговать, возможности создаются прежде всего в инвестиционной сфере", - заметил бизнес-обмудсмен.

Затронув политическую составляющую отношений Москвы и Лондона, Титов сказал: "Если на 5 минут предположить, что у нас нет отягощающих эту ситуацию политических барьеров, то, конечно, экономический эффект может быть удивительным".

Главной темой РББФ-2019, организованного торгпредством России в Великобритании совместно с фондом "Росконгресс", в этом году стала "Цифровая инфраструктура и индустрии".