Кабмин будет финансировать содержание Ново-Иерусалимского монастыря

ГОРКИ, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение в дальнейшем выделять финансирование на содержание Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на заседании попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

"Теперь нужно поддерживать здания так, чтобы они сохранялись, несмотря на то восстановление, которое было предпринято, несмотря на всю работу, которая была проведена, именно поэтому правительство приняло решение выделять по отдельной строчке регулярное финансирование на содержание объектов для того, чтобы можно было сохранять их в том великолепии, в котором они сейчас существуют", - сказал премьер-министр.