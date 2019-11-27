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Enel выделит более $13 млрд на задачи цифровой трансформации в возобновляемой энергетике

Данная инициатива - часть стратегии Enel по переходу на 60% энергии из альтернативных источников к 2022 году

ТАСС, 27 ноября. Международная энергетическая компания Enel анонсировала программу модернизации в области возобновляемой энергетики. В рамках инициативы компания выделит более $13 млрд на решение задач, связанных с вопросами цифровой трансформации и автоматизации умных энергосетей, сообщило издание PV Tech.

В общей сложности в период с 2020 по 2022 год компания планирует выделить более €28 млрд ($30,85 млрд) на реализацию инициатив в сфере возобновляемой энергетики и "чистых" технологий, что на 11% превышает объем инвестиций в рамках предыдущего плана. В рамках программы Enel уделит особое внимание модернизации инфраструктуры и используемых платформ, направив €11,9 млрд ($13 млрд) компании на цифровизацию процессов и автоматизацию работы энергосетей для повышения их надежности и качества обслуживания.

Данная инициатива - часть стратегии Enel по переходу на 60% энергии из альтернативных источников к 2022 году. В рамках программы компания инвестирует около €14,4 млрд ($15,8 млрд) в создание новых мощностей для выработки дополнительных 14 ГВт возобновляемой энергии.

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