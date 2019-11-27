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Христенко назвал единый рынок в инфраструктурных отраслях основой развития ЕАЭС

Президент Делового совета ЕАЭС заявил, что необходимо расширять рынок труда, в том числе гуманитарные сферы
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Появление единых рынков в инфраструктурных отраслях и расширение рынка труда являются основными перспективами развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Делового совета ЕАЭС Виктор Христенко.

"Чем хорош союзный договор, который подписан пять лет назад, - в нем заложена определенная перспектива, и говорить о повестке до 2025 года очень легко, потому что это написано в договоре. И первое, что я очень хочу увидеть в 2025 году, - это то, что там написано, было бы реализовано. Это означает, что у нас в инфраструктурных отраслях - энергетической, транспортной, коммуникативной и финансовой - появляются единые рынки, у нас появляется единая система регулирования", - отметил Христенко.

Кроме того, по его словам, необходимо расширять рынок труда, в том числе гуманитарные сферы. "Второе, что мне хотелось бы увидеть, - это расширение сегмента, связанного с человеческим капиталом, более полноценное раскрытие рынка труда, как раз уже захватывая гуманитарные области, которые дают источник для развития человеческого потенциала и формирования человеческого капитала", - добавил Христенко.

Помимо этого президент Делового совета ЕАЭС подчеркнул, что нужно повышать эффективность работы наднациональной структуры. "Коллегия (Евразийской экономической комиссии - прим. ТАСС) должна получать все большую компетенцию, все больше полномочий. Должна расширяться площадка для принятия решений", - сказал Христенко.

27 ноября 2009 года на встрече в Минске президенты России, Белоруссии и Казахстана приняли решение о переходе к новой форме экономической интеграции - Единому экономическому пространству. Пакет документов по созданию ЕЭП был подписан в ноябре - декабре 2010 года и ратифицирован всеми тремя государствами. С января 2012 года Единое экономическое пространство начало функционировать, позже ЕЭП преобразовалось в Евразийский экономический союз, в который помимо Казахстана, Белоруссии и России вошли Армения и Киргизия.

Теги
АрменияБелоруссияКазахстанКиргизияРоссия
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