Путин побывал на диспетчерском пункте на трассе М-11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин побывал в диспетчерском пункте взимания платы на въезде в Санкт-Петербург по новой трассе Москва - Санкт-Петербург и познакомился с дальнейшими планами по развитию сети автомобильных дорог в стране.

Из диспетчерского пункта взимания платы глава государства увидел последний участок магистрали М-11, движение по которому открывается в среду. Путину также показали коллекцию транспондеров - устройств для моментальной оплаты проезда транспорта. По словам специалистов, "Россия - одна из немногих стран мира, где можно использовать один транспондер и проехать по всем дорогам". Таких устройств уже выпущено несколько миллионов, они позволяют бесконтактно оплачивать проезд, экономя время. При этом платежная система позволяет сберечь и деньги: проезд по М-11 будет стоить в будние дни порядка 1300 рублей для легкового автомобиля, что на 500 рублей дешевле, чем передвигаться без транспондера.

Министр транспорта Евгений Дитрих уточнил, что 92% грузовых автомобилей пользуются транспордерами, поскольку "это комфортно, быстро, экономится топливо". "Поговорка "Время - деньги" здесь работает полностью", - заметил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Проекты дорог

Министр транспорта представил главе государства несколько проектов других российских дорог. В первую очередь он назвал международный транспортный коридор Европа - Западный Китай и трассу Москва - Казань. Дитрих продемонстрировал на карте, в какие сроки по каким территориям будут проходить эти уже готовые дороги. Глава ведомства отметил, что планы не ограничиваются 2024 годом, но и намного дальше. Среди возможных проектов он упомянул направление в сторону Сочи. Министр добавил, что в перспективе также может быть продлен коридор "Европа - Западный Китай" до Челябинска. "А до Томска?" - поинтересовался Путин. "Возможно, после 2035 года", - ответил Дитрих.

Говоря об источниках финансирования дорожного строительства, министр высоко оценил практику использования средств из дорожных фондов. По его словам, "дорожные фонды сегодня - это постоянный и очень стабильный источник финансирования таких проектов". Дитрих надеется, что дорожные фонды сохранятся и в дальнейшем. Еще одним важным источником финансирования министр назвал частно-государственное партнерство.

В диспетчерском пункте трассу М-11 Путину также представлял вице-президент компании "Винчи" (участвовала в проектировании и строительстве трассы) Ив-Тибу де Сельги. Президент заметил, что познакомился с Ив-Тибу де Сельги более 10 лет назад в Париже на подписании документов, касавшихся планов строительства магистрали. "Да, там присутствовал и господин Ширак [Жак Ширак, бывший президент Франции]", - уточнил представитель компании. "Мы задумали, запланировали и сделали", - сказал Путин о новой трассе. Ив-Тибу Де Сельги подчеркнул, что трасса - "очень большой, важный проект, пример возможности того, как можно сотрудничать". "У нас есть планы развития подобных трасс, поработаем", - заверил Путин.