Беглов: трасса М-11 повысит инвестпривлекательность промплощадок на юге Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Открытие трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург" повысит инвестиционную привлекательность производственных зон на юге Петербурга. Об этом сообщил в среду губернатор региона Александр Беглов на совещании о влиянии дороги М-11 на развитие субъектов РФ, которое провел президент России Владимир Путин.

"Петербург получает новый вектор градостроительного развития в южном направлении. Мы ожидаем повышения инвестиционной привлекательности производственных зон на юге Петербурга, таких как Шушары, Ижорские заводы, Металлострой, Силовые машины. Новая трасса серьезно улучшает транспортную обстановку на юге Петербурга, повысится доступность южных пригородов - Колпино, Павловск, Пушкин. Ежегодно более 500 тыс. жителей города приезжает в Ленинградскую область, особенно в дачном сезоне - здесь были большие пробки, и мы уверены, что действие этой дороги даст возможность расширить эти узкие места", - сказал он.

Беглов добавил, что открытие трассы дает новые возможности для кооперации Петербурга не только с Москвой, но также с предприятиями Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. "Мы заинтересованы в поставках сельскохозяйственной продукции из этих областей, город в этом нуждается - продукция хорошая выпускается. Дорога будет способствовать удешевлению этих товаров", - пояснил губернатор.

Развязка возле Пулково

Власти Петербурга также намерены создать развязку на трассе М-11 в районе аэропорта Пулково.

"Петербург и регионы Северо-Запада крайне заинтересованы в строительстве еще одной развязки на М-11. Мы с министерством говорили на эту [тему], это дополнительный съезд в направлении аэропорта Пулково. Есть решение по расширению аэропорта и увеличению пассажиропотока к 2025 году до 35 млн туристов. Новая развязка с М-11 позволит облегчить доступ в Пулково жителям соседних областей, а также снизить транзитный поток по Пулковскому шоссе, мы с министерством [транспорта РФ] говорили на эту тему, без федерального центра нам справиться с этой задачей будет сложно", - сказал Беглов.

Он добавил, что в градостроительной документации, Генеральном плане и проектах планировки территории Петербурга также предусмотрено строительство дополнительных съездов с М-11 в направлении аэропорта Пулково. "Мы над этим тоже работаем, будем выделять собственные средства", - уточнил глава города.