Власти Ленобласти заявили, что открытие трассы М-11 позволит повысить грузооборот портов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области рассчитывают увеличить грузооборот портов в акватории Финского залива за счет ввода в эксплуатацию скоростной платной трассы М-11, которую в среду открыл президент Владимир Путин. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко на совещании о влиянии дороги М-11 на развитие субъектов России, которое проводит глава государства.

"Открытие этой дороги - это разгрузка существующей трассы М-10 ["Россия" Москва - Санкт-Петербург] с одной стороны, а, с другой стороны, это потенциал по дальнейшему росту грузооборота портовых комплексов на территории Финского залива в Ленинградской области", - сказал Дрозденко.

Он добавил, что у властей региона есть задача по переводу грузооборота из стран Балтии в порты в Ленинградской области. Губернатор отметил, что до открытия трассы грузовой транспорт, который следовал в порты, стоял в пробках. "К сожалению, Владимир Владимирович, в последнее время этот огромный транзитный поток вставал в многокилометровые пробки в районе Красного Бора, Ям-Ижоры, Шушар, Ульяновки, потому что грузооборот [портов] растет, но дорога не позволяла этот объем переваривать", - сказал Дрозденко.

На территории Ленинградской области расположены крупные портовые комплексы, в том числе в Усть-Луге, Приморске, Высоцке. Также область граничит по суше со странами Евросоюза - Финляндией и Эстонией и поэтому через регион идут большие транзитные транспортные потоки.

Губернатор добавил, что область рассчитывает на рост инвестиций за счет ввода трассы. "Одной из точек стратегического роста становится Тосненский район, потому что в основном по нему проходит дорога. Только в преддверии открытия трассы в этом году на 33% выросли инвестиции в Тосненском районе, а заявлены инвестиции на ближайшие годы еще на 10 млрд рублей", - сказал Дрозденко.

Он отметил, что за счет данных инвестиций в районе планируется создать завод по производству упаковки для пищевых продуктов, производство автоцистерн, логистические терминалы, "суперсовременный смарт-парк" и другие проекты.

О трассе

Скоростная трасса М-11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут в основном идет параллельно существующей бесплатной М-10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Строительство трассы началось в 2012 году.

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