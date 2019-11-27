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Открытие М-11 поспособствует созданию в Тверской области 17 тыс. рабочих мест

Трасса проходит по территории шести субъектов

ТАСС, 27 ноября. Открытие трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет способствовать в реализации в Тверской области инвестпроектов на сумму более 90 млрд рублей и созданию 17 тыс. рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на совещании о влиянии запуска этой дороги на развитие регионов РФ, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Трасса М-11 проходит по территории шести субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность дороги - 669 км. Открытие движения на участке от Санкт-Петербургского южного полукольца до Кольцевой автодороги в Петербурге состоялось 27 ноября, автомагистраль полностью введена в эксплуатацию.

"Для нашего региона, который расположен между двумя столицами, М-11, конечно, имеет ключевое значение для развития экономики, сельского хозяйства, туристического продвижения. Благодаря этому проекту у нас развивается и кластер "Московское море", Завидово, Торжок и Вышний Волочек. В ближайшие годы мы планируем, что реализация дополнительных проектов, которые получили свою перспективу, в том числе благодаря наличию у нас трассы М-11, это 90 млрд рублей инвестиций и более 17 тысяч рабочих мест", - сказал Руденя.

Президент России Владимир Путин в среду приехал на открытие платной автодороги М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Скоростная трасса М-11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут в основном идет параллельно существующей бесплатной М-10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках.

Строительство трассы началось в 2012 году. Застройщиком является ООО "Магистраль двух столиц", генеральным подрядчиком - турецкая компания Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anonim Sirketi.

Для легковых автомобилей стоимость поездки по всей трассе в будний день составляет 1820 рублей, с транспондером - 1331 рубль. В выходные проезд стоит 2020 рублей, при использовании транспондера - 1494 рубля. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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