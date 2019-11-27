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Христенко назвал маркировку единственным способом сокращения издержек крупных компаний

Президент Делового совета ЕАЭС также отметил, что введение маркировки - движение в сторону онлайн-торговли

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Маркировка товаров является единственным способом сокращения издержек крупного бизнеса. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Делового совета ЕАЭС Виктор Христенко.

"Если мы говорим о системной торговле, о реально больших компаниях, о больших оборотах, если мы говорим о движении в сторону электронной торговли, ухода от наших обычных форматов, то маркировка, прослеживаемость движения товаров - это единственный путь реального сокращения издержек, единственное движение в сторону онлайн-торговли. И это не фантастика XXIII века, это то, что уже на сегодняшний день есть, то, что скоро станет обыденной вещью", - сказал Христенко.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году поэтапно вводится обязательная маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

Теги
Россия
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