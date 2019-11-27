Тверской губернатор предложил построить "Северный обход" вокруг областного центра

ТАСС, 27 ноября. Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил построить третий этап трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург - "Северный обход" вокруг Твери. Об этом в среду глава региона сообщил на совещании о влиянии запуска трассы М-11 на развитие регионов РФ, которое провел президент РФ Владимир Путин.

В среду глава государства приехал на открытие платной автодороги М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Скоростная трасса М-11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут в основном идет параллельно существующей бесплатной М-10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках.

"Мы бы хотели внести два предложения в перечень решений данного совещания: первое, это строительство "Северного обхода", так называемого третьего этапа трассы М-11, вокруг города Твери. Его протяженность около 60 км, и в настоящее время уже идет активная работа по проектированию этого третьего этапа. Реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, до Вологды и до города Дубны Московской области. Для нас это очень важно, потому что "Северный обход", даже сама идея его строительства, помогла привлечь двух крупных инвесторов", - сказал Руденя.

По его словам, речь идет об инвестициях Новолипецкого металлургического комбината в объеме 18 млрд рублей в создание комплекса по производству молока. А также о 36 млрд рублей инвестиций компании "Коралл" в организацию животноводческого комплекса.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что министерство поддерживает идею строительства "Северного обхода" Твери. "Поскольку "Южный обход", сегодня использующийся, он по сути весь уже застроен, его невозможно как-то в дальнейшем расширять, а поток очень большой. "Северный обход" он, конечно, даст и возможность развить территории, и дать выход на северные направления, выйти на Ярославль и дальше на Вологду, альтернативные сегодняшней трассе М-8", - сказал министр.

Второе предложение Рудени касалось строительства на 314 км трассы М-11 соединительной дороги между трассами М-11, М-10, М-9.

"Таким образом мы сможем соединить наши туристические места, и у нас возникнет рабочее автомобильное движение между санкт-петербургской трассой, балтийской трассой через Осташков, через Андреапольский район, Пеновский район, Вышний Волочек через известную Нило-Столобенскую пустынь. Это мы профинансируем сами", - отметил Руденя.

О трассе М-11

Трасса М-11 проходит по территории шести субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность дороги - 669 километров. 27 ноября состоялось открытие движения на участке от Санкт-Петербургского южного полукольца до Кольцевой автодороги в Петербурге, автомагистраль полностью введена в эксплуатацию.

Строительство трассы началось в 2012 году. Застройщиком является ООО "Магистраль двух столиц", генеральным подрядчиком - турецкая компания Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anonim Sirketi.

Для легковых автомобилей стоимость поездки по всей трассе в будний день составляет 1820 рублей, с транспондером - 1331 рубль. В выходные проезд стоит 2020 рублей, при использовании транспондера - 1494 рубля. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.