Движение по последнему участку трассы Москва - Санкт-Петербург откроют в 16:00

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Движение по новому участку трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет открыто в 16:00. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщили в госкомпании "Автодор".

"В 16 часов открываем движение", - отметил представитель госкомпании.

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска движения. В присутствии президента было объявлено об открытии движения по М-11, и проехали первые автомобили, в числе которых и российский автомобиль Aurus.

Трасса "Нева"

Строительство М-11 началось еще в 2012 году, трасса была разделена на участки, которые открывались с 2014 года (участок 15-58 км в обход города Химки) вплоть до сентября 2019 года. Как пояснили в "Автодоре", который управляет платными трассами в России, в развитие трассы М-11 можно построить северный обход Твери (с 149 по 208 км) протяженностью более 60 км при принятии соответствующего решения.