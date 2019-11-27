"Автодор" и ВТБ будут совместно реализовывать проект участка автотрассы Москва - Казань

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. ГК "Автодор" и ВТБ подписали соглашение о взаимодействии по подготовке и реализации строительства платной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань на участке от Орехово-Зуево до Арзамаса протяженностью около 350 км. Об этом сообщила пресс-служба "Автодора".

"В документе закреплены основные направления сотрудничества - структурирование и подготовка финансовой и технической документации по проекту для целей привлечения подрядчиков и организации финансирования", - говорится в сообщении.

Как отметил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, основной целью организации является привлечение в проект внебюджетных инвестиций. В свою очередь, президент ВТБ Андрей Костин напомнил, что банк обладает обширным опытом работы с крупными автодорожными проектами - Западный скоростной диаметр (ЗСД) и 7-8 этапы М-11 (скоростная платная автомобильная трасса Москва - Санкт-Петербург).

Ранее Петушенко сообщал ТАСС, что инвесторы активно интересуются проектом трассы Москва - Казань, и формирование основного пула подрядчиков на конкурсной основе начнется после подписания инвестиционных соглашений. Также рассматривается вариант реализации проекта через модель корпоративного государственно-частного партнерства, путем создания специальной проектной компании, уточнял он.

О проекте

Строительство платной трассы Москва - Казань пройдет в четыре этапа и начнется с двух головных участков: дороги от Москвы до Владимира (к ее строительству приступят в 2020 году) и южного обхода Казани. Завершить работы планируется к 2024 году.

Проект трассы Москва - Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и является частью создаваемого транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования составит 730 млрд рублей.

Ранее Минтранс РФ и госкомпания "Автодор" объявили голосование по выбору названия новой платной трассы Москва - Казань. Планируется, что автодороге присвоят индекс М-12.