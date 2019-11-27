Кабмин Украины: цена на газ в случае прекращения поставок из РФ повышаться не будет

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на случай, если новый контракт с "Газпромом" не будет заключен. Об этом в среду заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам заседания правительства.

"С 1 января прекращается действующий контракт с россиянами на транзит, а переговоры еще продолжаются. По оценкам некоторых экспертов, в случае, если контракт не будет подписан, цена на газ могла бы расти. Решением, которое мы сегодня приняли, мы гарантированно защищаем украинцев от проявлений и последствий возможных колебаний цены на газ этой зимой", - отметил он.

Кабмин зафиксировал цену на газ для населения в размере 8 гривен за кубометр (около 21,36 рублей).