Форум стран - экспортеров газа ожидает рост добычи в Африке в 2,6 раза к 2050 году

МАЛАБО /Экваториальная Гвинея/, 27 ноября. /ТАСС/. Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) ожидает, что к 2050 году страны Африки будут добывать более 10% газа от мирового уровня, объем добычи вырастет в 2,6 раза по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил генеральный секретарь ФСЭГ Юрий Сентюрин, выступая на втором газовом семинаре организации.

"Сейчас Африка занимает долю в примерно 6% в мировом производстве газа, но мы прогнозируем рост этого показателя выше 10% к 2050 году. Ежегодное производство газа в Африке, как ожидается, вырастет с 236 млрд кубометров в 2018 году до более 620 млрд кубометров к 2050 году. Таким образом, почти одна пятая мирового роста добычи газа придется на Африку", - сказал он.

По словам Сентюрина, в Африке сосредоточено огромное количество ресурсов, в том числе газа, но пока не хватает инвестиций.

"Африка привлекает все больше внимания ФСЭГ, это очень многообещающий и перспективный регион для газовой промышленности. Огромная доля ресурсов здесь еще не разработана, особенно на глубоководном шельфе, по разным причинам: нехватка инвестиций, технологий", - добавил он.

Спрос на энергоносители

Как добавил Сентюрин, ФСЭГ ожидает, что к 2050 году спрос на газ впервые в истории обгонит по этому показателю нефть и займет 27-процентную долю на рынке энергоресурсов.

"Мы ожидаем, что к 2050 году спрос на энергоносители в мире вырастет почти на 30%. При этом природный газ будет единственным углеводородным ресурсом, который увеличит свою долю в мировом энергобалансе - с 23% до 27% к 2050 году, опередив уголь к концу 2020-х годов и сравнявшись с нефтью к концу прогнозируемого периода", - сказал он.

Согласно презентации к докладу Сентюрина, сейчас доля нефти на рынке составляет 32%, угля - 26%, газа - 23%. К 2050 году доля нефти сократится до 26%, угля - до 18%, а доля газа вырастет до 27%.

В целом спрос на энергоресурсы в мире увеличился на 28%, при этом спрос на газ возрастет на 52% - с 3,924 трлн кубометров в год до 5,966 трлн кубометров.

По словам Сентюрина, природный газ может стать альтернативой ряду других ископаемых источников энергии, заняв центральную роль. "К примеру, использование природного газа может снизить выбросы CO2 в секторе транспорта", - отметил он.

Производство СПГ

ФСЭГ также ожидает, что к 2050 году производство СПГ может вырасти почти в 2 раза (87%) - с 326 млн тонн в 2018 году до 590-610 млн тонн к 2050 году.

"По нашим данным, доля газа в сжиженном виде составит к 2050 году около 590-610 млн тонн", - сказал он.

"В 2018 году было 326 млн тонн, получается почти в два раза больше, по нашим данным", - добавил Сентюрин.

Он подчеркнул, что прогноз ФСЭГ менее оптимистичный, чем у главы "Новатэка" Леонида Михельсона, который ожидает роста производства СПГ до 700 млн тонн уже к 2030 году.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. На их долю приходится до 70% мировых доказанных запасов газа. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.