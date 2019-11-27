Володин: бюджет-2020 впервые решает задачу инвестиционной привлекательности регионов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2020 год впервые решает задачу повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Такое мнение в среду в эфире телеканала "Россия-24" высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Бюджет, который принят в этом году на следующий год, можно назвать впервые бюджетом, который решает вопросы и инвестиционной привлекательности, решает вопросы сбалансированности бюджетов разных регионов", - сказал Володин, напомнив о малом количестве регионов-доноров.

По его словам, 10 регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью получат дополнительную поддержку. "Эти территории получат еще поддержку в виде решения, когда они могут лишь 1 процент направлять на софинансирование в рамках реализации федеральных программ", - пояснил он, назвав это меру "беспрецедентной".

Речь идет об Адыгее, Карелии, Калмыкии, Марий Эл, Чувашии, Туве, Республике Алтай, Алтайском крае, а также Курганской и Псковской областях. "Кроме этого, вот эти 10 территорий получат еще поддержку в реализации программы обеспечения жильем детей-сирот. Это обязательство региона, но при этом она [программа] может софинансироваться, эти 10 регионов получат средств больше", - добавил Володин.

Спикер Госдумы не исключил, что по итогам анализа эффективности указанных мер они могут быть распространены и на другие субъекты РФ.

Володин также обратил внимание на существенный профицит бюджета на следующий год. "Это значит, все обязательства будут исполнены. Более того, профицит позволит создать резервы и возможности в случае, когда экономика может подвергнуться разным вызовам", - считает он. Доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, а расходы, как ожидается, составят 19,503 трлн рублей. Прогнозируется, что в следующем году профицит достигнет 0,8% - почти 900 млрд рублей.