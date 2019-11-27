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Нижегородский аэропорт Стригино получил право принимать широкофюзеляжные Boeing 747-400

Boeing 747-400 используется ведущими отечественными и зарубежными авиакомпаниями на средних и дальних воздушных магистралях

ТАСС, 27 ноября. Международный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде получил допуск на прием широкофюзеляжных самолетов Boeing 747-400, которые используются для средне- и дальнемагистральных перелетов. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

"Международный аэропорт Стригино (входит в холдинг "Аэропорты регионов") допущен к приему пассажирских воздушных судов Boeing 747-400. <…> Допуск получен в соответствии с актом готовности аэропорта, согласованным Федеральным агентством воздушного транспорта. Прием аэропортом такого воздушного судна снижает себестоимость перевозки и повышает уровень комфорта для пассажиров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Boeing 747-400 используется ведущими отечественными и зарубежными авиакомпаниями на средних и дальних воздушных магистралях. Самолет позволяет перевозить одновременно более 550 человек.

В 2018 году в Стригино была введена в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса, аэропорт получил возможность принимать самолеты Airbus A310 и А340. За последний год воздушная гавань получила допуск на прием еще пяти типов самолетов, включая грузовые и пассажирские широкофюзеляжные самолеты Airbus и Boeing.

Теги
РоссияНижегородская область
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