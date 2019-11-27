СМИ: фюзеляж нового Boeing-777Х разрушился при испытаниях на прочность

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Фюзеляж нового самолета Boeing-777Х разрушился во время испытаний на прочность на предприятии корпорации в Эверетте (штат Вашингтон). Как сообщила в среду газета The Seattle Times, инцидент произошел в тот момент, когда нагрузка на фюзеляж была близка к расчетной.

По данным газеты, в распоряжение которой попали фотографии с места проведения состоявшихся в сентябре испытаний, разрушения оказались более значительными, чем сообщалось ранее: особенно пострадал участок фюзеляжа, находящийся за крыльями, а входной люк упал на пол ангара, где проводились испытания. Регулирующие органы, отметила газета, вероятно, не потребуют от корпорации проводить повторный тест, поскольку инцидент произошел в момент, когда нагрузка на элементы конструкции на 1% отличалась от установленных параметров, и после анализа результатов будет дана рекомендация усилить ту часть фюзеляжа, где разрушения были самыми значительными.

Представитель Boeing Пол Бергман сообщил газете, что результаты проверки фюзеляжа на прочность не повлияют на сроки реализации программы строительства новых самолетов. Первый полет Boeing-777X, по его словам, совершит в начале 2020 года, а первая серийная машина будет поставлена авиакомпании в 2021 году.