Суд Киева обязал расследовать уголовное дело о госизмене главы Нацбанка и его заместителей

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Службы безопасности Украины (СБУ) внести сведения в Единый реестр досудебных расследований ( ЕРДР) о государственной измене руководством Национального банка (НБУ). Об этом говорится в письменных ответах на заявления общественной организации "Правовое партнерство" в СБУ и суда.

Руководство Нацбанка обвиняется в государственной измене, которая заключается "в нанесении экономического ущерба и подрыве экономики Украины". Следователи осуществляют досудебное расследование возможных преступлений, совершенных председателем Национального банка Яковом Смолием и его заместителями.

7 октября 2019 года "Правовое партнерство" обратилось с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена"). Представители общественной организации обнаружили значительные расхождения в формировании валютного курса, о чем и сообщили в Главное управление Службы безопасности Украины.

Общественная организация пояснила, что считает экономически необоснованным повышение курса национальной валюты в условиях отрицательного сальдо во внешней торговле. "приводит к недобору по таможенным платежам и "импортному" НДС, наращивает государственные долги, но не дает никаких капитальных инвестиций в экономику". "По нашему мнению, должностными лицами Национального банка Украины незаконным путем укрепляется гривна. Также наблюдаем, что должностные лица скрывают информацию и предоставляют ложные данные о сделках по покупке-продаже долларов США, которые заключались банками на межбанковском валютном рынке", - подчеркивает "Правовое партнерство".

16 октября 2019 года в СБУ отказались вносить сведения в ЕРДР и отметили, что "следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных председателем Национального банка Украины, его первым заместителем и заместителем". 20 ноября Шевченковский райсуд Киева обязал следователя СБУ внести сведения в ЕРДР.