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Татарстан и ВЭБ.РФ рассчитывают расширить производство завода-должника "Аммоний"

На встрече президента республики Рустама Минниханова с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, в частности, обсуждалось строительство второй очереди предприятия

КАЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Татарстана совместно с корпорацией развития ВЭБ.РФ рассматривают возможность расширения производственных мощностей завода минеральных удобрений "Аммоний", где введена процедура наблюдения. Об этом журналистам в среду сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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"В связи с введением процедуры наблюдения на АО "Аммоний", сегодня в Казань с рабочим визитом прибыл председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Во время встречи с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым еще раз была подчеркнута заинтересованность всех сторон в сохранении стабильной работы предприятия, недопущения его банкротства. Они обсудили вопросы реализации проектов по развитию производства, предусматривающих в том числе строительство второй очереди", - сказала она.

Арбитражный суд Татарстана во вторник ввел процедуру наблюдения сроком на семь месяцев в АО "Аммоний" по иску ВЭБ.РФ. Долг "Аммония" перед госкорпорацией, которая владеет 20% акций предприятия, превышает 15 млрд рублей. Суд включил требования госкорпорации ВЭБ.РФ в размере 15,1 млрд рублей (основной долг) и 590,7 млн рублей (неустойка) в третью очередь кредиторов АО "Аммоний".

Как уточнила Галимова ТАСС, расширение производства необходимо для увеличения объемов выпускаемой продукции, которая востребована на рынке. Она напомнила, что процедура наблюдения на АО "Аммоний" введена в целях восстановления платежеспособности предприятия в переходный период и согласована всеми сторонами процесса. По ее словам, руководство ВЭБ.РФ и Республики Татарстан продолжают работу по привлечению профильного отраслевого инвестора.

Комплекс по производству минеральных удобрений и азотных соединений (аммиака, метанола и карбамида) "Аммоний" был запущен в Татарстане в феврале 2016 года. Строительство предприятия началось в 2011 году, проект производственного комплекса выполнила датская компания Haldor Topsoe, сборку технологических линий обеспечил консорциум из японских компаний Mitsubishi Heavy Industries, Sojitz Corporation и китайской компании China National Chemical Engineering Company. Создание инфраструктуры завода взял на себя российский подрядчик - ОАО "НИИК" из Нижегородской области, финансирование в объеме 1,4 млрд млрд обеспечили Внешэкономбанк и Республика Татарстан.

Проблемы завода

Из-за резкого роста курса доллара "Аммоний" не смог обслуживать кредиты и накопил долги, в 2019 году по инициативе основного кредитора предприятия - ВЭБ.РФ - завод был выставлен на продажу. В числе претендентов на актив упоминались "Еврохим", "Акрон", "СДС-Азот", "Лукойл" и "Фосагро".

В конце августа сообщалось о том, что ВЭБ.РФ договорился о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений "Аммоний" профильному инвестору - компании КАО "Азот" (дочерняя структура "СДС Азот" Романа Троценко) за $900 млн при условии вхождения "Азота" в капитал "Аммония" с соблюдением всех прав акционеров предприятия. Инвестор был отобран в ходе конкурсной процедуры, организованной Газпромбанком.

Как сообщал журналистам Троценко, "Азот" до конца 2019 года войдет в капитал "Аммония", в ближайшие два года планируется инвестировать 12 млрд рублей.

В новость внесены изменения (19:22 мск) - передается с уточнением в заголовке.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичМинниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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