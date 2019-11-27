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Эксперт: обустройство трассы М-11 инвестпривлекательно для всех сегментов бизнеса

На совещании о влиянии дороги М-11 на развитие региона Владимир Путин потребовал создать на трассе пункты отдыха, питания и АЗС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Обустройство трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" пунктами отдыха, питания и АЗС инвестиционно привлекательно для всех сегментов бизнеса. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал председатель совета "Союза малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимир Меньшиков.

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В среду в Петербурге президент РФ Владимир Путин открыл движение по трассе М-11. На совещании о влиянии дороги М-11 на социально-экономическое развитие регионов России Путин потребовал обустроить трассу М-11 пунктами отдыха, питания и АЗС, чтобы "все работало по-современному".

"На всех трассах с большими потоками автомобилей, там не только малый и микробизнес, но и представители крупного бизнеса, заправки, заведения общепита и т. д. Я думаю, что осваиваются эти территории бизнесом активно. Это инвестиционно привлекательное направление, потому что, по прогнозам, это будут достаточно большие потоки автомобилей, а поскольку дорога платная, то это будут, как правило, люди с высокой и средней покупательской способностью", - сказал Меньшиков.

Он отметил, что по другим трассам с большой загруженностью видно, как там растет придорожный бизнес. "Там огромное количество разных форматов: торговля, услуги, общественное питание, стройматериалы, фермерские магазины", - перечислил собеседник.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-Петербург
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