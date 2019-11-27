Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня продемонстрировали слабую динамику

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к окончанию торгов в среду практически не продемонстрировали динамики. Индекс Мосбиржи снизился на 0,05%, до 2 929,05 пункта, индекс РТС подрос на 0,01%, до 1441,08 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:57 мск вырос на 0,12%, до 64,028 рубля, курс евро уменьшился на 0,09%, до 70,44 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,24% - до $63,99 за баррель.

В среду российский рынок акций вновь не показал отчетливого тренда, по-прежнему пытаясь оторваться от зоны поддержки 2915-2930 пунктов по индексу Мосбиржи, пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Информационный фон в середине недели сложился неоднозначный. С одной стороны, продолжают поступать вербальные сигналы о приближении США и Китая к заключению первой фазы торговой сделки. С другой стороны, инвесторы нервничают, памятуя о приближении 15 декабря - дня, когда Вашингтон может повысить пошлины на товары из КНР. Также в среду вышла статистика по крупным китайским промпредприятиям - темпы падения их прибылей ускорились. Российский рынок в свою очередь продолжает получать поддержку со стороны нефтяных котировок, которые остаются на повышенных уровнях в свете ожиданий заседания ОПЕК+ и IPO крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco", - также отметил он.

В четверг ситуация на рынке акций РФ может характеризоваться неоднородностью динамики, полагает Бахтин. "Американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. Из макроэкономической статистики дня выделим оценку ВВП Швейцарии за III квартал, а также предварительные данные по инфляции в Германии в ноябре. На движение индекса Мосбиржи также могут оказать влияние корпоративные новости - "Русгидро" и "Аэрофлот" представят финансовые результаты за III квартал по МСФО", - добавил эксперт.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на четверг - 2925-2965 пунктов, курс рубля против доллара - в диапазоне 63,9-64,3 рублей.