Компания из Италии вложит €40 млн в оборудование завода по производству насосов под Азовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Итальянская компания S.A.I.P. поставит оборудование для создания завода по производству насосного оборудования в Ростовской области, общая сумма вложений превысит 40 млн евро. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Стороны договорились о поставке итальянской компанией оборудования для создания крупного производственного комплекса в Ростовской области. Сумма вложений по соглашению превысит 40 млн евро", - говорится в сообщении. Соответствующее соглашение подписали президент холдинга "Форте" Александр Денисов и директор компании S.A.I.P. Паоло Занотти.

Отмечается, что холдинг "Форте" приобрел площадку под Азовом в Ростовской области площадью более 100 тыс. кв. метров производственных площадей. "Планируем запустить там большой завод по производству различных видов насосного оборудования. И наш итальянский партнер поможет подобрать для этого производственное оснащение. Сейчас мы разрабатываем проектную документацию. Стартует проект в феврале-марте, и к середине 2021 года, надеюсь, мы запустим производство", - приводятся в сообщении слова Денисова.

После запуска нового производства на нем могут быть заняты до 700 человек, уточняется в сообщении.

Кроме того, на бизнес-форуме хлебопекарное предприятие "Аютинский хлеб" заключило соглашение с компанией Record S.P.A, по которому итальянская компания поставит ростовскому производителю упаковочное оборудование на сумму 60 млн рублей. По словам Голубева, новые технологии дадут новому предприятию толчок для развития. "Это значит - новые технологии, новая динамика, которая позволит донскому предприятию развиваться", - отметил он.

В Милане с 27 по 29 ноября проходят Дни Ростовской области в Италии. Делегацию от российского региона возглавляет губернатор Василий Голубев.