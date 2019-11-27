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Российские авиакомпании увеличили перевозки за 10 месяцев до 110 млн пассажиров

Как сообщили в Росавиации, это на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские авиакомпании с января по октябрь 2019 года увеличили перевозки пассажиров на 11,2%, до 110 млн пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из уточненных данных на сайте Росавиации.

"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров на 5,7%, до 31,6 млн пассажиров, S7 - на 15,9%, до 11,5 млн пассажиров, "Россия" - на 5%, до 10,3 млн пассажиров, "Победа" - на 45,2%, до 8,5 млн пассажиров. Замыкает пятерку крупнейших авиакомпаний "Уральские авиалинии" - рост перевозок составил 6,1% (до 8,2 млн пассажиров).

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил, что согласно прогнозам, российские перевозчики в 2019 году могут снова побить рекорд по количеству перевезенных пассажиров. Так, по его словам, к концу года авиакомпании РФ к концу года перевезут 126 млн пассажиров.

Теги
РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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