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Путин: представители России будут и дальше принимать участие в Давосском форуме

Российский лидер отметил, что эта площадка востребована и приносит значительную пользу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Российские представители всегда принимали и будут принимать участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом.

"Всегда поддерживали отношения с вашим форумом, основателем которого вы являетесь, и будем поддерживать. И, конечно, российские представители всегда принимали и будут принимать участие в проводимых вами мероприятиях", - сказал он.

Путин отметил, что сейчас мировая экономика сталкивается с большим количеством проблем и неопределенностей. Снижаются темпы мирового ВВП, а торговля, по данным ВТО, вместо прогнозируемых 4% может составить 1,2%, добавил российский лидер.

"Поэтому такие международные площадки как ваша - Всемирный экономический форум в Давосе, конечно, востребованы и приносят значительную пользу, поддерживают людей в своем стремлении работать открыто, в рамках действующего международного права, способствуют установлению контактов и между деловыми людьми, и между представителями власти", - сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что в России также проводятся деловые мероприятия, нацеленные на установление рабочих контактов с партнерами. Такие форумы проводятся в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, на юге России и в Сибири. "Так что мы берем с вас пример," - заметил российский лидер.

Необходимо сотрудничество

В свою очередь председатель форума Мартин Шваб заявил, что присутствие российских представителей всегда важно для Давосского форума.

"С того времени, как вы в последний раз были на нашем форуме, он изменился, мы развиваемся, и сегодня мы в Швейцарии имеем статус международной организации, наша цель, как вы уже сказали, способствовать укреплению сотрудничества между деловыми кругами и государственными структурами", - заметил он. Глава Всемирного экономического форума также рассказал, что проблемы, с которыми сталкивается мир, будь это экономические или экологические проблемы и вызовы, могут быть решены только путем сотрудничества, причем на глобальном уровне.

Шваб рассказал, что несколько дней провел в России и подарил российскому лидеру книгу, которую написал, о Четвертой промышленной революции.

"Я также узнал от министра (экономического развития Максима - прим. ТАСС) Орешкина, что России в этом плане удалось добиться существенных подвижек, в особенности в устремлении развивать искусственный интеллект",- добавил он.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ. В 2020 году форум пройдет с 21 по 24 января.

В новость были внесены изменения (20:26 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияШваб, Клаус
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