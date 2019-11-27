За час с момента открытия нового участка трассы М-11 по нему проехали более 400 машин

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 400 автомобилистов воспользовались новым участком под Петербургом трассы М-11 в течение часа со времени его торжественного открытия, которое состоялось в среду с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщили в госкомпании "Автодор".

"Через пункт взимания платы, который находится рядом с Кольцевой автодорогой (КАД) в Санкт-Петербурге, за первый час после открытия движения, с 17 до 18 часов дня, на восьмой участок трассы М-11 въехало 300 машин. Выехало 124 машины", - сказал представитель компании.

В результате общественного голосования для дороги выбрано имя "Нева".