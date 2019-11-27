{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

За час с момента открытия нового участка трассы М-11 по нему проехали более 400 машин

Новая трасса была открыта 27 ноября
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС
На эту тему

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 400 автомобилистов воспользовались новым участком под Петербургом трассы М-11 в течение часа со времени его торжественного открытия, которое состоялось в среду с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщили в госкомпании "Автодор".

"Через пункт взимания платы, который находится рядом с Кольцевой автодорогой (КАД) в Санкт-Петербурге, за первый час после открытия движения, с 17 до 18 часов дня, на восьмой участок трассы М-11 въехало 300 машин. Выехало 124 машины", - сказал представитель компании.

В результате общественного голосования для дороги выбрано имя "Нева".

 

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Одна "Нева" на две столицы. Владимир Путин открыл трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург
Президент также провел совещание о влиянии автодороги на социально-экономическое развитие регионов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС