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"Трансмашхолдинг" и ФПК представили три концепции плацкартного вагона будущего

Первая концепция предусматривает шторки и специальные места для багажа, вторая предполагает расположение полок продольным образом, третья - "елочкой"
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Описание
© Пресс-служба "Федеральной пассажирской компании"
© Пресс-служба "Федеральной пассажирской компании"
© Пресс-служба "Федеральной пассажирской компании"
© Пресс-служба "Федеральной пассажирской компании"
© Пресс-служба "Федеральной пассажирской компании"
© Пресс-служба "Федеральной пассажирской компании"
© Пресс-служба "Федеральной пассажирской компании"
© Пресс-служба "Федеральной пассажирской компании"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) представили три концепции новых плацкартных вагонов, презентация состоялась в среду во время круглого стола "Новое поколение пассажирских вагонов: персонализация пространства".

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Первую концепцию - со шторками и специальными местами багажа - в виде макета представили в рамках выставки "Транспортная неделя" в середине ноября. Второй вариант предполагает расположение полок продольным образом, третий - "елочкой".

Ранее заместитель генерального директора ТМХ Александр Лошманов сообщил журналистам, что в виде макетов вторую концепцию планируется представить в первом полугодии 2020 года, третью - во втором полугодии 2020 года.

ТМХ увеличил длину полки в одном случае более чем на 20 см, в другом - более чем на 10 см. В плацкарте нового поколения сохранили все преимущества вагонов, которые ТМХ уже модернизировал для ФПК: индивидуальные светильники, дополнительные полочки и розетки USB и на 220В. ФПК, как ранее сообщал журналистам генеральный директор компании Петр Иванов, предоставит выбор нового плацкарта пассажирам: они смогут пройти опрос и определить, какая концепция лучшая.

ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в ТМХ) подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3 тыс. 730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

Теги
Россия
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