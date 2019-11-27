"Трансмашхолдинг" и ФПК представили три концепции плацкартного вагона будущего

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) представили три концепции новых плацкартных вагонов, презентация состоялась в среду во время круглого стола "Новое поколение пассажирских вагонов: персонализация пространства".

Первую концепцию - со шторками и специальными местами багажа - в виде макета представили в рамках выставки "Транспортная неделя" в середине ноября. Второй вариант предполагает расположение полок продольным образом, третий - "елочкой".

Ранее заместитель генерального директора ТМХ Александр Лошманов сообщил журналистам, что в виде макетов вторую концепцию планируется представить в первом полугодии 2020 года, третью - во втором полугодии 2020 года.

ТМХ увеличил длину полки в одном случае более чем на 20 см, в другом - более чем на 10 см. В плацкарте нового поколения сохранили все преимущества вагонов, которые ТМХ уже модернизировал для ФПК: индивидуальные светильники, дополнительные полочки и розетки USB и на 220В. ФПК, как ранее сообщал журналистам генеральный директор компании Петр Иванов, предоставит выбор нового плацкарта пассажирам: они смогут пройти опрос и определить, какая концепция лучшая.

ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в ТМХ) подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3 тыс. 730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.