Регуляторы ЕС и ОАЭ проведут собственные проверки сертификации Boeing 777X

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Регулирующие органы Евросоюза и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) намерены самостоятельно проверить, надлежащим ли образом сертифицируют в США новые лайнеры Boeing 777X. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, данная практика является нестандартной. По словам источников газеты, регуляторы намерены пойти на такой шаг, поскольку считают, что ранее самолеты Boeing 737 MAX в США могли испытывать недостаточно тщательно.

В публикации уточняется, что регулирующие органы ЕС и ОАЭ не намерены проводить собственную сертификацию Boeing 777X, однако выяснят, надлежащим ли образом проверяло лайнер Федеральное авиационное управление (ФАУ) США. Издание отмечает, что авиаперевозчик Emirates является одним из основных покупателей новый лайнеров производства компании Boeing.

Эксплуатация Boeing 737 MAX ранее была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. American Airlines и многие другие перевозчики заявили, что временно не будут эксплуатировать самолеты.