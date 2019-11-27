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Госсовет Татарстана принял бюджет на 2020 год с ростом доходов до 270,07 млрд рублей

Социально-значимые расходы в бюджете составят свыше 70% от общего объема расходов

КАЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Государственный совет Татарстана принял закон о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, предусматривающий рост доходов на 14% - до 270,07 млрд рублей по отношению к бюджету текущего года. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального парламента.

В законопроект заложено превышение расходов над доходами в будущем году на уровне 3,14 млрд рублей. За принятие бюджета в третьем чтении и в целом проголосовали большинство депутатов Госсовета. "Государственный Совет принял закон о бюджете республики со следующими параметрами: в 2020 году доходы составят 270,07 млрд рублей, расходы - 273,2 млрд рублей, дефицит составит 3,1 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте Госсовета.

В 2021 году доходы ожидаются на уровне 274,09 млрд рублей, расходы - 276,9 млрд рублей, дефицит - 2,8 млрд рублей. В 2022 году доходы составят 280 млрд рублей, расходы - 282,6 млрд рублей, дефицит - 2,6 млрд рублей.

В бюджете региона учтены межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления, получаемые от федерального бюджета в 2020 году в сумме 36,6 млрд рублей, в 2021 году в сумме 31,7 млрд рублей, в 2022 году в сумме 30,1 млрд рублей; от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в 2020 году в сумме 17,5 млн рублей. Большую часть доходов бюджета региона составят налог на прибыль организаций (100 млрд рублей), налог на доходы физических лиц (57,5 млрд рублей), акцизы (33,1 млрд рублей) и налог на имущество организаций (21,3 млрд рублей).

Социально-значимые расходы в бюджете составляют свыше 70% от общего объема расходов. По данным регионального Минфина, расходы социальной сферы в консолидированном бюджете в 2020 году вырастут на 5,7%. Большая часть средств будет направлена на образование (67,1 млрд рублей), социальную политику (48,2 млрд рублей) и здравоохранение (29,9 млрд рублей, без учета средств обязательного медицинского страхования). Расходы на национальную экономику превысят 54,7 млрд рублей.

Принятый годом ранее бюджет на 2019 год предусматривал получение доходов в размере свыше 237 млрд рублей доходов при расходах в 241,1 млрд рублей. В сентябре текущего года бюджет Республики Татарстан на 2019 год скорректирован с ростом доходов до 275,8 млрд рублей и расходов до 295,2 млрд рублей при дефиците в 19,3 млрд рублей.

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