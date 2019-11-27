Кабмин обсудит законопроекты о реформе контрольно-надзорной деятельности в России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроекты, подготовленные в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Речь идет о проектах федеральных законов о государственном и муниципальном контроле (надзоре) и "об обязательных требованиях в РФ". В случае их одобрения правительством законопроекты будут внесены на рассмотрение в Госдуму.

Как говорится в материалах пресс-службы кабмина, законопроект о государственном и муниципальном контроле, в частности, предусматривает создание новой модели управления рисками и снижение издержек для проверяемых компаний, а также "закрепляет приоритет проведения профилактических мероприятий по отношению к контрольно-надзорным мероприятиям". Второй проект закона, в частности, определяет порядок разработки нормативных актов, содержащих обязательные требования, и создает ограничение для контрольно-надзорных органов по введению требований, проверка соблюдения которых осуществляется этими же структурами.

Как отметил в среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин, правительство сейчас очень многое делает для поддержки инвестиций и снятия барьеров для предпринимателей. "[В четверг] на правительстве будем рассматривать реформы контроля и надзора. То есть большие шаги делаются для того, чтобы все было предсказуемо [для бизнеса], объем инвестиций увеличивался", - сказал министр.

Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Дорожная карта по реализации механизма "регуляторной гильотины", являющейся частью реформы, была утверждена кабинетом министров в июне в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. В апреле Путин на встрече с Советом законодателей РФ подчеркивал, что реформа контрольно-надзорной деятельности не должна привести к образованию правового вакуума и отразиться на интересах россиян. По его словам, нельзя впадать в крайности - ни слишком жестко контролировать бизнес, ни чрезмерно ослаблять контроль.

Финансовый план и инвестпрограмма РЖД

В повестку заседания правительства включено также рассмотрение проектов финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Как отмечается в материалах кабмина, в предстоящую трехлетку "планируется продолжить работы по приоритетным инвестиционным проектам ОАО "РЖД", в том числе - [проектам] Восточного полигона и Центрального транспортного узла". "Кроме того, будет продолжена реализация инвестиционных проектов, связанных с повышением транспортной доступности населения страны, включающих мероприятия по развитию инфраструктуры пассажирского комплекса, реконструкции вокзальных комплексов дальнего сообщения", - говорится в пресс-релизе.

12 ноября во время поездки в поезде по Сибири премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание по этой теме. Планируемый объем инвестиционной программы РЖД на три ближайших года составляет 2,5 трлн рублей, из которых в 2020 году будет проинвестировано более 820 млрд. По словам председателя правительства, большая часть инвестиций должна быть направлена на развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей, обновление локомотивного парка. Как отметил глава кабмина, весной была утверждена долгосрочная программа развития РЖД до 2025 года, кроме того, компания участвует в выполнении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Разные законопроекты

Кроме того, правительство в четверг обсудит еще ряд законопроектов.

Так, на заседании будет рассмотрен проект поправок, которые, в частности, дадут право иностранцам-родителям совершеннолетних и дееспособных российских граждан претендовать на получение российского паспорта в упрощенном порядке без соблюдения условия о пятилетнем сроке проживания в России. В настоящее время таким правом наделены только нетрудоспособные иностранцы и лица без гражданства, имеющих совершеннолетних сына или дочь с российским гражданством.

Еще один документ посвящен биологической безопасности в РФ. "В законопроекте определены полномочия [федеральных, региональных и муниципальных органов] в области биологической безопасности, а также права и обязанности граждан и организаций в данной области", - говорится в материалах правительства.

Также кабмин обсудит поправки, согласно которым уставом общества с ограниченной ответственностью может быть предусмотрено право на выход из него для отдельных участников, например, обладающих долей в уставном капитале не менее или не более определенного размера. Кроме того, право на выход из ООО может быть обусловлено наступлением или ненаступлением определенных обстоятельств, а также предоставлено по единогласному решению общего собрания участников общества, говорится в материалах кабмина.

Еще один законопроект предусматривает установление запрета на ликвидацию юридического лица при проведении в отношении него камеральной таможенной проверки.

Субсидии

Правительство РФ рассмотрит также вопрос о распределении в 2020 году субсидий Всероссийскому обществу инвалидов, Всероссийскому обществу слепых и Всероссийскому обществу глухих в общем объеме более 1,5 млрд рублей, что соответствует размеру аналогичных субсидий в 2019 году.

Кроме того, к заседанию кабмина подготовлен проект распоряжения о выделении в 2019 году из резервного фонда правительства РФ субсидий в общем размере более 324 млн рублей регионам Северо-Кавказского федерального округа на возведение и модернизацию объектов капитального строительства социальной направленности и инженерной инфраструктуры.