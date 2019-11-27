СМИ: в США обсудят ускорение ратификации торгового договора между Канадой, США и Мексикой

ОТТАВА, 28 ноября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд в ближайшее время проведет переговоры в Вашингтоне, направленные на ускорение процесса ратификации Соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA). Об этом в среду сообщил телеканал Global News.

По данным его источников, Фриланд покинет Оттаву в среду, чтобы провести переговоры с американскими коллегами. На переговорах также будут присутствовать представители Мексики.

В начале ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече в Оттаве с председателем комитета Палаты представителей по доходам и налогам Конгресса США Ричардом Нилом заявил, что в процессе ратификации нового торгового соглашения между Канадой и США наметилась позитивная динамика.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года. 29 мая Трюдо представил в парламенте страны законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения.

В конце июня Global News со ссылкой на источники в правительстве Канады сообщал, что канадский парламент ратифицирует новый североамериканский торговый договор только после того, как аналогичную процедуру документ пройдет в Конгрессе США. На данный момент договор о свободной торговле ратифицировал только Конгресс Мексики.