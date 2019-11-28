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В Бразилии запустили последнюю турбину четвертой по установленной мощности ГЭС в мире

Возведение ГЭС Белу-Монти сопровождалось коррупционными скандалами, расследование которых продолжается до сих пор

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 ноября. /ТАСС/. ГЭС Белу-Монти, расположенная на реке Шингу в северном бразильском штате Пара, в среду заработала на полную мощность. Символический старт последней турбины энергосооружения дал президент страны Жаир Болсонару. Трансляция велась в эфире государственного телевидения.

"Мы имеем честь присутствовать при запуске самого масштабного энергопроекта на 100% выполненного бразильцами", - сказал в ходе торжественной церемонии губернатор штата Пара Элдер Барбалью.

С введением в эксплуатацию последней, восемнадцатой, силовой установки совокупная мощность электростанции превысила 11 ГВт, что закрепляет за ней статус четвертой по установленной мощности ГЭС в мире. Объема ее генерации, с точки зрения главы Национального агентства электроэнергии Андре Пепитоне, будет достаточно для удовлетворения энергопотребностей 60 млн бразильцев на севере, северо-востоке и юго-востоке страны.

Как сообщало ранее Минэнерго Бразилии, совокупная стоимость начатого в 2011 году строительства составила 42 млрд реалов (порядка $10 млрд по текущему курсу). Возведение ГЭС сопровождалось рядом коррупционных скандалов, расследование которых продолжается до сих пор.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
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