Генсек ШОС заявил, что организация в будущем станет ключевым центром глобального развития

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в краткосрочной перспективе способны стать ключевым центром глобального развития, экономические масштабы которого к 2030 году достигнут 40% от мирового ВВП. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь объединения Владимир Норов.

"ШОС обладает реальными возможностями стать в ближайшей перспективе одним из мировых экономических центров. Ожидается, что к 2030 году совокупный ВВП стран-участниц организации достигнет 35-40% от глобального ВВП, - подчеркнул он, выступая на проходящей в Пекине 11-й Китайской ярмарки зарубежного инвестиционного сотрудничества. - Годовой внешнеторговый оборот государств - членов объединения уже превысил $6,3 трлн".

Глава организации напомнил, что ШОС выступает за формирование экономики открытого типа и против протекционистских мер отдельных государств. Он добавил, что китайская инициатива "Один пояс - один путь" соответствует духу организации и она намерена принимать активное участие в соответствующих международных проектах.