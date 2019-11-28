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Акции протеста в Гонконге

Биржа Гонконга отреагировала на подписание Трампом "закона о демократии" падением акций

Отрицательной динамикой охвачены активы, связанные с финансами, высокими технологиями, сырьевым сектором и производством автомобилей

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 ноября. /ТАСС/. Операции на Гонконгской фондовой бирже в четверг начались с падения котировок акций на фоне подписания президентом США Дональдом Трампом так называемого закона о демократии и правах человека в этом специальном административном районе Китая. На открытии торгов индекс Hang Seng сократился на 190 пунктов (0,71%) - до отметки 26763, свидетельствуют данные этой площадки.

Отрицательной динамикой охвачены активы, связанные с финансами, высокими технологиями, сырьевым сектором, производством автомобилей. По мнению экспертов, подписанный американским президентом документ способен нанести ущерб двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству, инвестиционному климату и усилить напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе. Документ также предполагает ежегодную оценку того, насколько Гонконг независим от Пекина в рамках соблюдения политики "одна страна - две системы", для продления действующего в отношении него со стороны США льготного торгово-экономического, таможенного и инвестиционного режима.

Власти Гонконга предупреждали, что нововведение ударит по бизнес-интересам самих Соединенных Штатов с учетом того, что в мегаполисе обосновались 85 тыс. американских граждан и бизнесменов, ведут деятельность 1344 компании из США.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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