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На строительство волейбольного центра в Новосибирске дополнительно выделят 680 млн рублей

Дополнительные средства понадобились из-за увеличившихся требований к объекту в связи с планами провести на его площадке чемпионат мира по волейболу в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 680 млн руб. дополнительно требуется на строительство волейбольного центра в Новосибирске из-за выросших требований к объекту в связи с планами провести на его площадке чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Более 530 млн планируется получить из федерального бюджета, сообщил ТАСС министр строительства региона Иван Шмидт.

"У нас будет удорожание проекта строительства волейбольного центра в пределах 680 млн рублей. Из них федеральных средств будет 531 млн рублей, оставшиеся - региональный бюджет. Эти деньги [531 млн рублей] нам подтвердил федеральный бюджет до конца года. Поэтому мы сейчас выходим из экспертизы и подтверждаем сметную стоимость", - сказал Шмидт.

Волейбольный центр, рассчитанный на 5 тыс. зрителей, планируется сдать в эксплуатацию в конце августа 2020 года. Общая стоимость центра в первоначальном варианте - по проекту 2016 года - должна была составить около 1,8 млрд рублей.

Собеседник агентства напомнил, что город включен в перечень российских городов, где планируется провести игры мужского ЧМ-2022 по волейболу. "Требования к арене сразу ужесточились после того, как Новосибирск включили в перечень городов-претендентов на проведение чемпионата. В частности, изменились условия безопасности объекта, а также ужесточились требования в части проведения трансляций. Изменились технические условия", - пояснил Шмидт.

В ноябре прошлого года на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что мужской ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России. Спортивное событие примут 10 российских городов.

Теги
РоссияНовосибирская область
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