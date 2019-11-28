Бюджет Алтайского края на 2020 год принят с дефицитом 5,6 млрд рублей - 4,9% от доходов

БАРНАУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Алтайского края в 2020 году составит 4,9% от доходов - 5,6 млрд рублей, несмотря на то, что во втором окончательном чтении депутаты Алтайского краевого законодательного собрания утвердили доходы региона на 10,6 млрд больше первоначального варианта. Таким образом, общая сумма доходов края утверждена в объеме 112,4 млрд рублей, сообщил на сессии в четверг заместитель председателя правительства, министр финансов региона Данил Ситников.

"Доходы бюджета увеличены (к первоначальному плану) на 10,6 млрд рублей, дефицит составит 5,6 млрд рублей. Таким образом, общий объем доходов краевого бюджета в 2020 году планируется 112,417 млрд рублей (на 12% больше, чем в 2019 году). Расходы краевого бюджета в 2020 году составят 118,08 млрд рублей", - сказал Ситников.

Закон о бюджете 2020 года был принят во втором окончательном чтении большинством голосов. По данным пресс-службы заксобрания, региональный бюджет был уточнен с учетом дополнительно распределенных межбюджетных трансфертов, определенных в проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы. В итоге налоговые и неналоговые доходы края на 2020 год утверждены в объеме 56,7 млрд рублей - на 8% выше 2019 года. Объем безвозмездных поступлений составит 55,6 млрд рублей - плюс 16% к 2019 году, в том числе поступления из федерального бюджета - 55,334 млрд рублей.

Как пояснил журналистам председатель комитета заксобрания по бюджету и налогам Владимир Устинов, один из важных параметров в бюджете - запланированный рост заработной платы в бюджетной сфере на 8,7% в 2020 году. Он отметил, что базовые цифры заработной платы в регионе не высоки, но при таких темпах отставание от других регионов Сибири будет сокращаться активнее.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности составит 29,5 млрд рублей, что выше 2019 года на 10% - почти на 2,7 млрд рублей. Объем дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда бюджетников и иные цели составит 3,07 млрд рублей, рост к 2019 году - 146%. Основная часть расходов в 2020 году будет носить социальный характер - средства будут направлены на содержание и развитие отраслей здравоохранения, культуры, образования и спорта и составят более 70% расходной части бюджета.

Также утверждены прогнозные параметры бюджетов на последующие 2 года: доходы бюджета Алтайского края на 2021 год составят 102,6 млрд рублей, на 2022 год - 108,9 млрд, расходы - 105,8 и 111,5 млрд соответственно, дефицит бюджета составит в 2021 год 3,1 млрд рублей, в 2022 год - 2,6 млрд рублей. Ранее 31 октября 2019 года депутаты приняли окончательные поправки в бюджет 2019 года. Доходы увеличены на 3,8 млрд рублей - до 105,2 млрд рублей, дефицит при этом остался неизменным - 10 млрд 65 млн рублей, то есть 10,1% от доходов.